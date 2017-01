Super Mario Run esce dalla top 50 delle applicazioni più redditizie negli USA

Secondo i dati diffusi da Sensor Tower,è uscito dalla classifica delle 50 app più redditizie negli Stati Uniti, assestandosi adesso al 52esimo posto. Dopo le festività natalizie, i download hanno subito una battuta d'arresto, così come gli acquisti in-app.

Super Mario Run è stato scaricato da 90 milioni di persone e ha generato incassi pari a 30 milioni di dollari nel primo mese di presenza sul mercato, i numeri però sono calati bruscamente da qualche giorno e attualmente il titolo non rientra tra le prime 50 app più redditizie sull'App Store americano.

Il prezzo elevato (9.99 euro/dollari) richiesto per sbloccare tutti i livelli sembra aver scoraggiato molti giocatori e la conferma di Nintendo di non voler espandere il gioco con nuovi contenuti non ha certo rassicurato la community. Super Mario Run uscirà a marzo su Android, vedremo se la casa di Kyoto riuscirà a trarre ulteriori guadagni dall'app con il lancio su questa piattaforma.