Super Mario Run ha generato $30 milioni di profitti con 90 milioni di download

A partire dal lancio di Dicembre avvenuto sui dispositivi iOS,avrebbe generato un profitto di 30 milioni di dollari con oltre 90 milioni di download all'attivo. I dati sono stati pubblicati in un report del The Wall Street Journal

In attesa di conferme ufficiali da parte di Nintendo, questo suggerisce che all'incirca 3 milioni di utenti avrebbero pagato 10$ per sbloccare tutti i livelli del gioco completo. Al contrario di molti altri titoli mobile, Super Mario Run non offre nessun tipo di microtransazione, e a quanto pare non ci sono piani per vendere nuovi contenuti aggiuntivi in futuro. Ricordiamo che recentemente la casa di Kyoto ha aperto le pre-registrazioni per la versione Android del gioco, ancora priva di una data di uscita ma in arrivo probabilmente nei primi mesi del 2017.