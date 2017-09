Super Mario Run: in arrivo la nuova modalità X10?

Nelle scorse ore,ha rimosso misteriosamenteda App Store. Il gioco è tornato nuovamente disponibile dopo poche ore e adesso si mormora che la casa di Kyoto abbia in programma di pubblicare un massiccio aggiornamento nella giornata di domani.

Scondo quanto riportato da una fonte vicina al progetto, l'update in questione porterà in dote una nuova icona per l'app, una schermata di caricamento rinnovata e la nuovissima modalità X10, che consiste in dieci livelli da dieci secondi, obiettivo collezionare tre monete arcobaleno prima dello scadere del tempo.

La modalità X10 sarà accessibile con i Biglietti Toad e presenterà musiche remixate dai vari giochi della serie. Non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite a riguardo.