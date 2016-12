ha raggiunto quota 50 milioni di download tuttavia ad appena dieci giorni dal lancio, le quotazioni dell'appsembrano essere in declino, almeno secondo i dati riportati da Bloomberg (via App Annie).

Super Mario Run non è più l'app più redditizia su App Store in tutti i paesi, il gioco è uscito da questa classifica tra il 24 e il 25 dicembre e non è più al primo posto per quanto riguarda i download gratis. Gli incassi del gioco appaiono in vistoso calo e secondo App Annie, Nintendo dovrebbe tagliare il prezzo, portandolo a 1.99 dollari, cosa che potrebbe permettere alla casa di Kyoto di incassare 50 milioni di dollari al mese.

L'alto prezzo richiesto per sbloccare tutti i livelli e la scelta di non voler pubblicare nuovi stage, modalità e contenuti non sembrano aver fatto bene alla reputazione di Super Mario Run. I numeri, per quanto sostenuti, sono ben lontani da quelli fatti registrate da Pokemon GO e Nintendo dovrà probabilmente modificare il modello di business per continuare a ottenere profitti da Super Mario Run. Ricordiamo che l'app arriverà anche su Android nel 2017, sebbene al momento non ci siano notizie più precise in merito.