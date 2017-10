Super Mario Run: il nuovo update introduce Daisy, un nuovo mondo e altro

Come già preannunciato nei giorni scorsi,è acquistabile da oggi e fino al 12 ottobre al prezzo scontato di 5,49 euro. L'endless runner di Nintendo si aggiorna inoltre con un corposo aggiornamento con cui vengono introdotte diverse componenti di gioco inedite.

Per cominciare, abbiamo l'introduzione della Principessa Daisy come personaggio giocabile. L'abilità speciale di Daisy consiste nel doppio salto.

In aggiunta, è stata introdotta la nuova modalità di gioco "Remix10", che vi permette di cimentarvi in dieci brevi corse dal ritmo particolarmente sostenuto. Grazie a questa nuova modalità, sarete in grado di raccogliere nuovi oggetti per adornare e arricchire il vostro Regno dei Funghi.

Infine, è stato aggiunto un mondo completamente originale, sbloccabile completando alcune sfide presenti nel gioco base; ed è stato confermato che, a partire da questo aggiornamento, potrete ascoltare la vostra musica nel mentre sarete impegnati a giocare al titolo.