Super Mario Run per Android: aperte le pre-registrazioni su Google Play

La pagina diha appena fatto la sua comparsa su Google Play Store. Nel momento in cui scriviamo, il gioco non è ancora disponibile per il download ma è possibile pre-registrarsi per ricevere una notifica quando l'app verrà lanciata ufficialmente.

Super Mario Run per Android è ancora privo di una finestra di lancio, Nintendo ha più volte ribadito che il gioco arriverà nel corso del 2017 e l'apertura della pagina di pre-registrazione farebbe pensare ad una disponibilità non troppo lontana nel tempo. Ricordiamo che il gioco è attualmente Super Mario Run è stato pubblicato solamente su dispositivi iOS (iPhone, iPod Touch e iPad) dove ha totalizzato oltre 50 milioni di download.