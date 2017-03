ha annunciato chearriverà su Google Play Store il prossimo 23 marzo, scaricabile gratuitamente con supporto per gli acquisti in-app. Lo stesso giorno, il gioco verrà aggiornato alla versione 2.0 sia su Android che su iOS.

Secondo quanto riportato da una notifica in-game, questo corposo update introdurrà tante nuove funzionalità, tra cui nuovi personaggi giocabili e la possibilità di sbloccare il livello 1-4 nella versione di prova superando le Sfide di Bowser.

Maggiori dettagli sui contenuti della patch 2.0 per Super Mario Run non sono noti al momento, restiamo quindi in attesa di ulteriori informazioni in merito ai contenuti dell'update.