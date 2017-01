Super Mario Run per Android uscirà a marzo

ha annunciato chearriverà su Android nel corso del mese di marzo, senza specificare però una data precisa. Il gioco è stato pubblicato il 15 dicembre scorso su iOS e presto arriverà anche sugli smartphone equipaggiati con il sistema operativo di Google.

I possessori di smartphone Android possono pre-registrarsi tramite Google Play per essere sicuri di ricevere un messaggio non appena il gioco sarà disponibile per il download. Ricordiamo che Super Mario Run ha totalizzato su iOS oltre 90 milioni di download con entrate pari a 30 milioni di dollari. Un discreto successo, nonostante le tante critiche ricevute a causa della mancanza di contenuti e del prezzo di vendita troppo alto.