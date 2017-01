Super Mario Run: pubblicato l'aggiornamento 1.02

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Super Mario Run: l'update 1.02 non introduce nuovi contenuti o funzionalità ma si limita a correggere alcuni bug minori e a migliorare la stabilità generale del gioco su tutti i dispositivi iOS.

Super Mario Run ha raggiunto e superato quota 50 milioni di download da App Store, ricordiamo che recentemente la casa di Kyoto ha aperto le pre-registrazioni per la versione Android del gioco, ancora priva di una data di uscita ma in arrivo probabilmente nei primi mesi dell'anno appena iniziato. In rete hanno fatto la loro comparsa anche false versioni beta di Super Mario Run per Android, si tratta però di file contenenti malware e virus, vi invitiamo dunque a non effettuare il download di fantomatiche versioni di prova di Super Mario Run per il sistema operativo di Google.