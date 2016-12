Super Mario Run raggiunge i 50 milioni di download da App Store

A inizio settimana abbiamo festeggiato i 40 milioni di download dima oggi questa cifra è cresciuta:ha infatti annunciato che il gioco ha raggiunto quota 50 milioni di download da App Store.

Super Mario Run è stato pubblicato il 15 dicembre scorso e in meno di dieci giorni è stato scaricato da 50 milioni di possessori di iPhone, iPod Touch e iPad. Per ringraziare tutti di questo successo, Nintendo ha deciso di regalare dieci biglietti per le Sfide Toad a tutti i possessori del gioco, i ticket saranno accreditati automaticamente sul vostro account e potranno essere utilizzati liberamente per giocare alla modalità Sfide Toad.