continua a promuovere, il primo titolo mobile dedicato all'idraulico italiano. La Grande N ha annunciato che da oggi fino al 15 settembre si terrà l’eventoche permetterà a tutti gli utenti di guadagnare monete extra, una delle tre valute del gioco assieme ai biglietti e ai toads.

In questo arco di tempo, i giocatori che vinceranno una partita nella modalità Toad Rally verranno ricompensati con un maggior ammontare di monete, per la precisione una volta e mezza in più del normale. Queste possono essere utilizzate per acquistare oggetti cosmetici con cui decorare il proprio regno. Ricordiamo che Super Mario Run è disponibile su dispositivi iOS e Android.