Super Mario Run a sconto per la prima volta dal lancio

ha pubblicato l'aggiornamento 3.0.4 perche include la nuova modalitàe tanti contenuti aggiuntivi. Per l'occasione, lo sblocco di tutti gli stage è ora in offerta a 5.49 euro anzichè 9.99 euro, solamente per un periodo limitato.

Di seguito, le novità del nuovo update di Super Mario Run, ora disponibile su iOS e Android.

Remix 10

In Remix 10 affronterai 10 brevi livelli uno dopo l'altro. Daisy è da qualche parte lungo la via, perciò gioca quanti più livelli possibili per trovarla! Inoltre, in questa modalità potrai anche giocare a dei minigiochi extra e a un super minigioco per ottenere nuovi elementi per il tuo regno.

Ancora più divertimento con il Mondo stella

Nuovi livelli da esplorare, tra cui una foresta, una nave carica di monete e un'intera armata di vascelli. Ogni livello rende l'avventura ancora più divertente.

Daisy, il nuovo personaggio giocabile, si è unita all'avventura con il suo Salto doppio!

Se giochi abbastanza livelli di Remix 10, la Principessa Daisy di Sarasaland si unirà al gruppo di amici! Il suo Salto doppio le consente di saltare ancora più in alto quando è già in aria.

Ascolta i tuoi brani preferiti con la funzione di riproduzione musicale

Da adesso puoi ascoltare la musica salvata sul tuo dispositivo mentre giochi a Super Mario Run. Quando questa funzione è abilitata, Mario e i suoi amici indosseranno delle cuffie! Ascolta brani che ti diano ancora più carica per superare i livelli.

Nuovi elementi per la modalità Regno

In Remix 10 potrai ottenere nuovi elementi dai minigiochi. Prova a collezionarne quanti più puoi.

Inoltre, sono state modificate le modalità di selezione degli avversari delle Toad: ora sarà meno probabile che tu debba affrontare utenti il cui numero di Toad è molto diverso dal tuo. Super Mario Run è scaricabile gratis da App Store e Google Play, lo sblocco di tutti i livelli costa ora 5.49 euro (invece di 9.99 euro) ma solamente per un periodo limitato.