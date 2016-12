Super Mario Run si aggiorna introducendo una nuova modalità

Super Mario Run si aggiorna e introduce una nuova modalità di gioco simile alle sfide Toad Rally: le Friendly Run. A quanto pare qualcosa è cambiato in casa Nintendo, dal momento che la compagnia aveva annunciato di non voler aggiungere caratteristiche di gioco nel suo endless runner.

La nuova modalità risulta identica alle Sfide Toad, dove il giocatore compete con altri con l’obbiettivo di collezionare più monete possibili entro un certo lasso di tempo. A differenza della prima, però, i nuovi oggetti, monete e Toad utili ad agghindare il proprio Regno dei Funghi non verranno retribuiti. Si potrà giocare alle Friendly Run solo una volta al giorno, a meno di aver completato il primo mondo di gioco: in quel caso, saranno disponibili tre partite giornaliere. Completando il mondo 2, si potranno invece effettuare 5 partite.

I giocatori che non hanno acquistato la versione completa di Super Mario Run, disponibile al prezzo di €9,99, non avendo accesso all’ultimo livello del primo mondo avranno sempre e solo a disposizione una Friendly Run al giorno. Super Mario Run è disponibile sui dispositivi iOS via App Store.