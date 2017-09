Nel momento in cui riportiamo la notizia,risulta irreperibile sull'App Store di. Attualmente non è chiaro come mai il titolo che ha segnato l'esordio disui dispositivi mobile sia scomparso dal negozio virtuale di iPhone e iPad.

La segnalazione proviene dal subreddit r/nintendo, dove un utente ha fatto notare l'assenza del celebre endless runner. La stessa cosa non si può invece dire per gli utenti Android: Super Mario Run, infatti, è regolarmente presente sul Google Play Store. I motivi dell'improvvisa scomparsa restano ancora avvolti dal mistero; vi forniremo aggiornamenti sulla vicenda non appena possibile.