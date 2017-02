ha da poco dato il via al nuovo evento a tema di, intitolato: come si può intuire dal nome, in questa modalità dovremo trovare i Goomba dorati nascosti nei vari livelli della modalità World Tour.

I Goomba ricoperti d'oro a 24 carati verranno segnalati nella mappa, il nostro compito sarà dunque quello di esplorare i vari livelli alla ricerca di queste creature speciali, una volta che avremo colpito almeno 20 Goomba d'oro riceveremo in premio una statua speciale da utilizzare nella modalità Regno.

Ricordiamo che Super Mario Run è attualmente disponibile solamente su dispositivi iOS, l'uscita su smartphone Android è prevista per il mese di marzo.