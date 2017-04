Super Mario Run: al via l'evento celebrativo di Mario Kart 8 Deluxe

ha annunciato un nuovo evento diper festeggiare il lancio diper Switch, inarrivo domani nei negozi. L'evento celebrativo partirà nella giornata di domani e offrirà nuovi oggetti e decorazioni basate su

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sui contenuti a cui potremo accedere nel corso dell'evento, il quale sarà attivo su piattaforme iOS e Android senza bisogno di dover scaricare alcun aggiornamento. Le celebrazioni per il lancio di Mario Kart 8 Deluxe andranno avanti per tutto il weekend e termineranno il prossimo 11 maggio.