Super Mario Sunshine: il Director rivela il concept originale del gioco

Durante un'intervista concessa a Retro Gamer, il director diYoshiaki Koizumi ha svelato un interessante retroscena sullo sviluppo del gioco, dichiarando che il concept originale prevedeva una meccanica diversa dal classico platforming 3D.

"In uno dei prototipi iniziali, al giocatore non era nemmeno richiesto di trovare i Soli Custodi. L'idea originale prevedeva di usare il FLUDD per ripulire il mondo di gioco dall'inquinamento e per eliminare i boss che ne erano la causa." spiega Yoshiaki Koizumi.

Stando alle parole del director, il concept originale di Super Mario Sunshine voleva proporre qualcosa di diverso, allontanandosi dai canoni del platform 3D per abbracciare una meccanica in stile "missione di recupero post-inquinamento". Cosa ne pensate di questo retroscena?

Ricordiamo che Super Mario Odyssey, l'attesissimo capitolo della saga in esclusiva per Nintendo Switch, sarà disponibile a partire dal 27 ottobre. Per tutte le altre novità potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.