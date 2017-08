Super Meat Boy arriverà su Switch, possibile la versione retail

Attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina Twitter del gioco, ilha confermato l'arrivo disu, proponendo un sondaggio sulla possibilità di rilasciare il gioco anche in formato retail.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, l'immagine postata dal Team Meat non lascia spazio a nessun dubbio, con il menù principale di Super Meat Boy in bella vista su Nintendo Switch in modalità portatile. Proposto su Twitter anche un sondaggio sulla possibilità di commercializzare il gioco anche in versione retail: stando ai risultati attuali, il 78% dei votanti acquisterebbe il titolo in edizione fisica.

A questo non rimane che attendere ulteriori dettagli dallo sviluppatore sulla data di uscita di Super Meat Boy su Nintendo Swtich, che con buone probabilità arriverà anche in versione retail.