ha aperto il suo Nindies Summer Showcase con un trailer della versione Switch di, confermando non solo che uscirà sulla console ibrida della Grande N, ma anche che arriverà in esclusiva temporale nel corso del 2018.

Questa volta il malvagio Dr.Fetus rapirà Nugget, la figlia di Meat Boy e Bondage Girl. Come nel primo capitolo, spetterà al giocatore lanciarsi all'inseguimento dell'antagonista e superare i diabolici livelli costellati di trappole. Per il momento Super Meat Boy Forever non presenta una data di uscita, sappiamo solamente che farà il suo debutto nel 2018 su Switch (esclusiva temporale), Playstation 4, Xbox One, PC, iOS e Adnroid.