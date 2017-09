Ancheè presente in forma giocabile al, evento videoludico che si sta tenendo in questo momento in quel di Seattle, e quest’oggi sul canale Youtube GameXplain è comparso un video gameplay della durata di circa sei minuti e mezzo che ci permette di dare uno sguardo al titolo.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Super Meat Boy Forever non presenta una data di uscita. Per il momento è stato solamente confermato che il gioco arriverà nel 2018 in esclusiva temporale Nintendo Switch, e successivamente approderà anche su Playstation 4, Xbox One, PC, e dispositivi iOS e Android.