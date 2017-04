Super Nintendo Classic Mini: quali giochi non possono assolutamente mancare?

L'operazionepuò dirsi un successo, con milioni di pezzi venduti e una richiesta ancora oggi molto elevata, dovuta alla produzione limitata, recentemente interrotta in tutto il mondo. Secondo alcuni rumor, la casa di Kyoto lancerà loa fine anno: vi chiediamo, quali giochi non possono mancare nella line-up della micro console?

Nell'arco del suo (lungo) ciclo vitale, il Super Nintendo ha ospitato numerosi capolavori, da Super Metroid a Super Mario World, passando per Contra 3 The Alien Wars, F-Zero, Secret of Mana, Super Street Fighter II Turbo, Super Castlevania IV, Super Mario World 2 Yoshi's Island, Chrono Trigger, Final Fantasy III, la trilogia di Donkey Kong Country, Super Mario RPG, Killer Instinct, Super Mario Kart e The Legend of Zelda A Link to the Past, solamente per citarne alcuni.

Vi chiediamo di elencare dieci titoli che vorreste assolutamente vedere preinstallati nel Super Nintendo Classic Mini, quelli che non possono proprio mancare.... a voi la parola!