Super Nintendo Classic Mini uscirà a Natale? Un insider lo conferma

Una fonte di Eurogamer.net molto vicina alla casa di Kyoto ha confermato chesta attualmente lavorando alla versione "Mini" del, in arrivo nei negozi a fine anno, giusto in tempo per le festività natalizie.

La fonte fa sapere che il prodotto dovebbe chiamarsi Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System e che lo sviluppo è già in fase avanzata. Al momento purtroppo non ci sono altri dettagli e la società non ha ancora commentato la notizia, che deve essere presa come un semplice rumor in attesa di conferme o smentite.

Certo è che dopo il successo di NES Classic Mini (recentemente uscito di produzione) la riedizione del Super Nintendo sembra essere un passo naturale per il colosso giapponese. Cosa ne pensate di questa ipotesi? Acquisterete Super Nintendo Classic Mini? Quali giochi vorreste vedere nella line-up della console? Aspettiamo i vostri pareri nello spazio dedicato ai commenti.