ha annunciato i primi controller wireless per, disponibili in due versioni, una con i colori tipici dello SNES americano (nero, grigio e viola) l'altra invece con i tasti colorati come il controller deleuropeo e giapponese.

I controller wireless si connettono alla console tramite un dongle Wi-Fi, i joypad presentano una batteria ricaricabile capace di assicurare almeno dieci ore di autonomia continuata. La distribuzione inizierà in Nord America il 10 dicembre, i preordini apriranno a breve ad un prezzo non ancora annunciato. SNES Mini è disponibile da oggi in Europa, lo avete acquistato?