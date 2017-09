Super Nintendo Mini è già sold-out da Gamestop USA

Nonostante lo stanziamento di un numero maggiore di unità rispetto al passato, ilrisulta già sold-out in Nord America presso i rivenditori Gamestop USA e ThingGeek.

I giocatori desiderosi di mettere le mani sulla mini-console, tuttavia, non dovrebbero preoccuparsi, stando alle parole di Bob Puzon, Senior Vice President of Merchandising presso Gamestop USA.

"Nintendo ce l'ha fatta di nuovo! La domanda di mercato per il SNES Classic Mini è stata esattamente come l'avevamo prevista. I nostri rifornimenti sono andati sold-out nel giro di minuti, sia nei nostri canali di Gamestop che in quelli di ThinkGeek.

Ma i consumatori non dovrebbero preoccuparsi. Ne avremo di più molto presto e, quando accadrà, i clienti saranno i primi a saperlo!"

SNES Classic Mini arriva con 21 giochi diversi: potete consultarli a questo indirizzo, dove trovate inoltre il trailer di lancio pubblicato di recente da Nintendo.