ha pubblicato un trailer promozionale del, la versione giapponese di: il video permette di vedere per la prima volta il menu principale della micro console, oltre ad alcuni giochi in azione.

Tra questi troviamo Super Mario World, Super Metroid, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, The Legend of Zelda A Link to the Past e Star Fox 2, vera chicca di SNES Mini, in quanto il gioco non è mai stato pubblicato (nonostante lo sviluppo fosse completo) e si appresta a vedere la luce per la prima volta in assoluto il 29 settembre, quando Super Nintendo Mini arriverà sugli scaffali dei negozi.