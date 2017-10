Nei primi quattro giorni di presenza sul mercato ilha venduto 368.913 pezzi in Giappone, stando ai dati pubblicati oggi da Famitsu. La micro console è stata lanciata nel paese del Sol Levante il 5 ottobre, le rilevazioni sono state effettuate nelle prime 72 ore di disponibilità nei negozi.

Indubbiamente un bel successo per il Super Nintendo Classic Mini, Famitsu fa sapere che nel paese non si sono verificati problemi di scorte e che molti consumatori avevano preordinato in anticipo la console per evitare di restare sprovvisti. Al momento la compagnia non ha comunicato nulla riguardo le vendite di SNES Mini in Europa e Nord America.