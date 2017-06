Si è da poco conclusa in Giappone una cerimonia organizzata per annunciare l'inizio dei lavori su, il parco di divertimenti a tema nintendo realizzato in collaborazione con

Shigeru Miyamoto è intervenuto per confermare che i lavori di costruzione sono iniziati, oltre è stata svelata la presenza di una speciale attrazione dedicata a Mario Kart. Per l'occasione, la casa di Kyoto ha pubblicato un trailer del parco Super Nintendo World, la società ha comunque ribadito che l'apertura non sarà imminente, l'obiettivo è quello di inaugurare il parco in tempo per le Olimpiadi di Tokyo del 2020.