Super Nintendo World: al via i lavori di costruzione in Giappone

ha annunciato di aver iniziato i lavori per la costruzione di, area tematica che aprirà nel 2020 all'interno del parco di divertimenti di proprietà di Universal con sede a Osaka.

Al momento i lavori sono ancora agli stadi iniziali e non ci sono altri dettagli in merito, Nintendo ha più volte ribadito che vuole espandere le sue attività dando vita a una catena di parchi di divertimento, il primo passo sarà proprio Super Nintendo World, area collocata all'interno di Universal Studios Japan. Nessuna notizia per quanto riguarda l'inaugurazione di eventuali altri parchi a tema Nintendo in Europa e Nord America.