Super Retro Boy: la console compatibile con i giochi Game Boy e GBA

ha annunciato al CES di Las Vegas, console che riprende il design della prima console portatilee offre piena compatibilità con le cartucce Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance.

Super Retro Boy presenta uno schermo TFT LCD ad alta risoluzione con trattamento antigraffio, batteria ricaricabile con dieci ore di autonomia, D-Pad e quattro pulsanti azione (due necessari per sostituire i grilletti del Game Boy Advance), oltre al jack per le cuffie. Non sono presenti invece uscite USB o HDMI, inoltre sono assenti anche Bluetooth e Wi-Fi.

Super Retro Boy sarà disponibile in Nord America durante l'estate nelle colorazioni grigio chiaro e grigio scuro, al prezzo di 79.99 dollari. Nessuna notizia riguardo l'eventuale arrivo in Europa.