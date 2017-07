Superbeat Xonic arriverà su Nintendo Switch il 3 Ottobre

Dopo i primi rumor emersi con la recente classificazione ESRB, oggi arriva la conferma cheuscirà anche suil prossimo 3 Ottobre. Il gioco, uscito in origine su Playstation Vita nel 2015, era stato pubblicato anche su PS4 e Xbox One lo scorso giugno.

Superbeat: XONiC è un rhythm game sviluppato dal team PM Studios, caratterizzato da diverse modalità di gioco come 4TRAX (pensata per i neofiti), 6TRAX e 6TRAX FX (ideate per chi cerca un livello di sfida più impegnativo). Uscito in origine su Playstation Vita nel 2015, il titolo è arrivato di recente anche su Xbox One il 7 giugno e su PS4 il 9 giugno. Adesso abbiamo la conferma che Superbeat: XONiC sarà disponibile anche su Nintendo Switch a partire dal prossimo 3 Ottobre.