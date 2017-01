Superbeat: XONiC arriverà su PS4 e Xbox One

ha annunciato chearriverà durante la primavera su PlayStation 4 e Xbox One. La versione per le console casalinghe offrirà un maggior numero di tracce rispetto all'edizione per PlayStation Vita uscita nel 2015.

Superbeat: XONiC è un rhythm game sviluppato dal team PM Studios, noto per produzioni come DJ Max Fever per PSP, il gioco offrirà tre diverse modalità di gioco, ovvero 4TRAX (pensata per i neofiti), 6TRAX e 6TRAX FX, ideate per chi cerca un livello di difficoltà più elevato. Il lancio di Superbeat: XONiC è previsto per la primavera in formato fisico e digitale.