Superbeat Xonic: il trailer di annuncio per la versione Nintendo Switch

ha pubblicato il primo trailer ufficiale per la versionedi, in arrivo il prossimo 3 Ottobre in Nord America. Si rimane ancora in attesa della data di uscita europea.

Uscito in origine su Playstation Vita nel 2015, e pubblicato anche su PS4 e Xbox One lo scorso giugno, Superbeat: XONiC è un rhythm game sviluppato dal team PM Studios, caratterizzato da diverse modalità di gioco come 4TRAX (pensata per i neofiti), 6TRAX e 6TRAX FX (ideate per i veterani che cercano un livello di sfida più impegnativo). Il gioco uscirà anche su Nintendo Switch il prossimo 3 Ottobre in Nord America, mentre si attende ancora una finestra di lancio per quanto riguarda l'Europa.

Il nuovo trailer di lancio è stato riportato in cima alla notizia. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.