Superbeat Xonic uscirà a giugno su PlayStation 4 e Xbox One

ha annunciato cheper PlayStation 4 e Xbox One sarà disponibile a giugno in Europa e Nord America. Il gioco uscirà in formato retail e digitale su PS4, solo digitale sulla console Microsoft.

Da segnalare che la versione americana includerà anche due dischi aggiuntivi con 56 diverse bonus track mentre in Europa la versione fisica non presenterà i due supporti extra in questione. Superbeat Xonic offrirà 65 diverse canzoni rock, techno, K-Pop, R&B ed elettroniche, nuovi brani potranno essere scaricati dal PlayStation Store.