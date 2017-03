SuperData: Nintendo Switch venderà 5 milioni di unità nel 2017

Si avvicina il lancio die come da tradizioni arrivano le prime previsioni di vendita da parte degli analisti. Secondo il gruppo SuperData, la nuova console della casa di Kyoto potrebbe riuscire a vendere 5 milioni di unità entro il 31 dicembre 2017.

"La sfida più grande per Nintendo sarà quella di riuscire a convincere i consumatori ad acquistare Switch come seconda piattaforma, dato che molti giocatori hanno già PlayStation 4 e Xbox One. 300 dollari per una nuova console senza giochi in bundle non sono pochi ma Nintendo sembra aver imparato dagli errori commessi in passato, Switch ha sicuramente buone possibilità di successo."

Nintendo ha previsto una produzione iniziale pari a due milioni di pezzi, unità che secondo le previsioni interne della società dovrebbero terminare entro il 31 marzo.