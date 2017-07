SUPERHOT potrebbe arrivare su Switch, ma il porting sarà difficile da realizzare

Durante un AMA (Ask Me Anything) su Reddit , Andrzej Dominowski delha confermato che gli sviluppatori stanno considerando il porting disu, sottolineando che potrebbe trattarsi di un lavoro particolarmente difficile da realizzare.

"Lo stiamo prendendo in considerazione. Abbiamo avuto alcuni problemi di performance con la versione Playstation VR, quindi il porting su Nintendo Switch potrebbe risultare molto difficile da realizzare." afferma Andrzej Dominowski. Uscito in origine su PC e Xbox One nel 2016, SUPERHOT è arrivato anche su PS4 e PS VR da pochi giorni, ricevendo un'ottima accoglienza di critica e pubblico.

Considerando che la versione PS VR ha presentato qualche problema di performance al team, le cose potrebbero risultare altrettanto complicate per un ipotetico porting su Switch, come testimoniano le parole di Dominowski. In ogni caso, il SUPERHOT Team sta prendendo in considerazione la possibilità di affrontare questa sfida. Vi piacerebbe giocare a SUPERHOT sulla console ibrida Nintendo?