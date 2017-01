SUPERHOT VR: nuove modalità in arrivo con l'update "Forever"

A circa un mese e mezzo dal lancio diannuncia "", aggiornamento al momento in lavorazione presso lo studio che introdurrà nuove modalità all'interno del gioco.

La software house ha reso note alcune delle sfide che richiederanno agli utenti di completare il gioco soddisfacendo particolari condizioni. Ad esempio, sarà possibile eliminare gli avversari solo colpendoli alla testa, oppure sarà vietato utilizzare la pistola, o ci troveremo di fronte a nemici più reattivi e veloci, o addirittura avremo solo 10 minuti per arrivare ai titoli di coda. Per il momento il Forever update non presenta una data di uscita, nuovi dettagli saranno condivisi il mese prossimo.