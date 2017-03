Superhot VR: trailer di lancio per il Forever Update

ha pubblicato il trailer di lancio per il, il nuovo aggiornamento dedicato ache introduce nuove sfide per la modalità in realtà virtuale del particolare FPS a "tempo" disponibile su PC e Xbox One. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Le nuove sfide introdotte nel Forever Update di SUPERHOT VR richiederanno agli utenti di giocare rispettando particolari regole. Per esempio, sarà possibile eliminare gli avversari soltanto con i colpi alla testa, oppure sarà vietato utilizzare la pistola. In altri casi i nemici saranno ancora più veloci e reattivi, fino ad arrivare a una condizione estrema che richiede di completare l'avventura entro 10 minuti. Ricordiamo che SUPERHOT VR è disponibile esclusivamente per Oculus Rift.

Con l'occasione vi riproponiamo la recensione della versione liscia di SUPERHOT, disponibile su PC e Xbox One.