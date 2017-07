Supermassive Games assume Jim Woods, ex Codemasters e SEGA Europe

, software house autrice di, ha annunciato di aver assunto Jim Woods in veste di produttore esecutivo della compagnia. Woods è considerabile un veterano dell'industria, avendo ricoperto per svariati anni importanti ruoli pressoaltre società di simile caratura.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Jim nel team leader di Supermassive", le dichiarazioni di Pete Samuels, managing director della compagnia. "La sua significativa esperienza in molteplici ruoli primari, spalmata in quattro decadi dell'industria videoludica, si dimostrerà di grande valore nel momento in cui lo studio sta entrando in un entusiasmante periodo di crescita".

A partire dagli esordi negli anni '80, Woods ha prestato servizio per DMA Designs, Codemasters, SEGA, oltre ad essere stato il development director dei primi episodi della serie di Grand Theft Auto, e l'head of studio per Colin McRae Rally 5.