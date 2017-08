In occasione dell'che sta facendo da preambolo dell'apertura dellaha presentato un nuovo trailer per, nuovo titolo gestionale cheporterà su PC, PS4, Xbox One, Linux e Mac nel 2018.

Surviving Mars è un gioco di strategia gestionale all'interno del quale i giocatori proveranno a perseguire la missione di colonizzazione del Pianeta Marte. Per avere successo, sarà di fondamentale importanza recuperare risorse, costruire edifici abitabili, e combattere l'ambiente ostile per donare vita ad una nuova società e ad una nuova era per l'umanità.

Surviving Mars arriverà su PC, PS4, Xbox One, Linux e Mac durante il corso del 2018.