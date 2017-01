Annunciata la data di uscita di Little Nightmares

ha rivelato oggi cheuscirà il 28 aprile, sia in formato fisico che digitale, su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il titolo è disponibile ora per i pre-order in edizione standard o in edizione speciale "Six": quest'ultima sarà commercializzata in tiratura limitata, e includerà al suo interno una statuina a tema di 10 centimetri, un set di adesivi e un poster esclusivo. Per quanto riguarda i bonus pre-order, troviamo le maschere "Upside-down Teapot" and "Scarecrow Sack" da utilizzare in-game, la colonna sonora in formato digitale, e un tema esclusivo PS4 o un wallpaper per PC. In testata, infine, trovate il nuovo trailer pubblicato da Bandai Namco, intitolato "The Nine Deaths of Six".