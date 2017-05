Svelata l'esistenza di Overwatch Game of the Year Edition?

Il sito web TrueAchievements ha scoperto l'esistenza di, la pagina del gioco è infatti comparsa sui server di Xbox LIVE, sebbene non sia ancora stata pubblicata ufficialmente.

Secondo quanto riportato dalla fonte, Overwatch Game of the Year Edition uscirà il 23 maggio in formato digitale, il bundle conterrà il gioco completo e dieci casse di loot in omaggio. Inoltre nella stessa settimana dovrebbe partire anche lo speciale evento Overwatch Anniversary, in programma fino al 5 giugno.

Per il momento, niente di quanto riportato è stato ufficialmente confermato, restiamo dunque in attesa di eventuali aggiornamenti da parte di Blizzard.