Svelati i nomi dei partecipanti alla Seconda Finale Europea di PES League 2017

: Konami ha confermato i nomi dei 16 giocatori diche si sono qualificati alla Seconda Finale Europea della Stagione 2016/2017 diche si terrà nellodi Liverpool sabato 29 aprile.

Gli sfidanti si sono guadagnati la qualificazione tramite una lunga serie di match nel corso della Seconda Stagione Europea, iniziata il 23 febbraio, e che si concluderà nell’iconico stadio Anfield del Liverpool FC. La posta in gioco è molto alta: gli ultimi quattro posti disponibili per la Finale Mondiale, che si terrà a Cardiff nel weekend della Finale di Champions League, e che metterà in palio un primo premio di $200,000. La seconda stagione europea della PES League si è conclusa ufficialmente il 23 marzo e i giocatori che hanno ottenuto le migliori posizioni nel tabellone si sono dovuti affrontare tra loro nelle finali nazionali. I giocatori europei che si sfideranno all’Anfield sono: RoNeX (Austria), crazyFlash7 (Grecia), TRS_EL_MATADOR (Germania), his_wideness (Germania), Suprema_Ettorito (Italia), Teclis-88 (Italia), IndominatorTV (Paesi Bassi), Sam--- (Scandinavia), dNationPT (Portogallo), Neo_Lotfi (Resto d’Europa), TioMiit_PW (Resto d’Europa), joanfcb (Spagna), AlexAlguacil_8 (Spagna), TBC (Turchia), DexK (Regno Unito & Irlanda), bad_boy_g_2011 (Regno Unito & Irlanda).

I contendenti avranno a disposizione solo qualche settimana per prepararsi a questa Finale Europea che si disputerà sotto forma di torneo offline a eliminazione diretta e che verrà trasmessa live su Twitch, YouTube e Facebook. Il vincitore riceverà un premio di $20,000 e un posto per la Grande Finale.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V, ha affermato: “Il livello di preparazione dei giocatori che si sono affrontati nella Stagione 2 della PES League si è confermato molto elevato, le sfide per aggiudicarsi uno dei 16 posti disponibili per la finale sono state estremamente incerte fino alla fine. Siamo orgogliosi della nostra partnership con il Liverpool FC e non possiamo immaginarci una location calcistica più adatta per una finale che promette di essere estremamente combattuta. Ci congratuliamo con i finalisti e siamo certi che vi siano tutti i presupposti per assistere a un evento davvero spettacolare”.

Il vincitore del torneo PES League Road to Cardiff eSports ufficiale UEFA Champions League si aggiudicherà un premio di $200,000, il secondo e il terzo classificato vinceranno, rispettivamente, un premio di $100,000 e di $50,000.