Svelati i prezzi degli accessori ufficiali per Nintendo Switch

Dopo aver annunciato data di uscita e prezzo di Switch,ha rivelato anche la line-up degli accessori disponibili al lancio della console, con i relativi prezzi in dollari per il mercato americano.

Scopriamo così che il Controller Pro costerà 69.99 dollari mentre il volante per il Joy-Con (set di due pezzi) avrà un prezzo pari a 14.99 dollari. La Dock (con blocco alimentatore e cavo HDMI) costerà 89.99 dollari mentre l'impugnatura per il Joy-Con verrà venduta a 29.99 dollari. I Joy-Con (due pezzi, destro e sinistro) hanno invece un prezzo pari a 79.99 dollari e sono disponibili nelle colorazioni rosso, blu, grigio e rosso/blu. Ricordiamo che Nintendo Switch uscirà in Europa il 3 marzo al prezzo di 329,99 euro per l'edizione Standard e 399,99 euro per la Color Edition.