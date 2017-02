Svelato per errore Middle Earth Shadow of War, sequel de L'Ombra di Mordor

sta per ricevere un sequel, apparentemente intitolato. Sebbenenon abbia ancora annunciato il gioco, il titolo è apparso nei listini della catena americana Target.

Il noto store online ha poi rimosso la pagina e qualsiasi altro riferimento a Shadow of War, segno di una probabile svista in fase di aggiornamento dei listini, dove il prodotto è comparso in anticipo sul tempo. Shadow of War dovrebbe uscire nel corso del 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC, il gioco dovrebbe riprendere la storia da dove si era interrotta ne L'Ombra di Mordor: i protagonisti dell'avventura saranno Talion e Celembrimbor, alle prese con la realizzazione di un nuovo anello.

Oltre all'edizione Standard, su Target è comparsa anche la Gold Edition che include le espansioni Slaughter Tribe Nemesis, Outlaw Tribe Nemesis, The Blade of Galadriel e The Desolation of Mordor e altri contenuti non meglio specificati. per un totale di oltre 125 dollari di valore. Non ci resta che attendere maggiori informazioni da parte del publisher: Warner Bros ha in programma un nuovo annuncio per l'8 marzo, l'ufficialità dell'esistenza di Shadow of War potrebbe dunque essere molto vicina.