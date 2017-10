Sviluppare FFXV su console è stato 100 volte più difficile che farlo su PC

è stato recentemente intervistato da MCV UK e in questa occasione ha dichiarato che lo sviluppo delle versioni PS4 e Xbox One diè stato "" rispetto allo sviluppo del gioco su PC.

Queste le parole di Tabata: "Abbiamo sentito il bisogno di una versione PC subito dopo l'inizio dei lavori sulle versioni console. Nel 2016 abbiamo iniziato ad adattare l'Engine grazie al supporto di NVIDIA. Le versioni PlayStation 4 e Xbox One sono state cento volte più difficili da realizzare, siamo partiti praticamente da zero per quanto riguarda storia, gameplay ed engine. Lo sviluppo dell'edizione Windows è iniziato nel 2017 e siamo già a buon punto con i lavori."

Final Fantasy XV Windows Edition è stato annunciato alla Gamescom di agosto, il gioco arriverà su PC nei primi mesi del 2018. Per il 2017 è invece atteso Final Fantasy XV Pocket Edition, disponibile su iOS, Android e Windows.