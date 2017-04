Svilupparty 2017 a Bologna dal 19 al 21 maggio: tutti i dettagli

Torna Svilupparty , l'evento di riferimento per gli sviluppatori indipendenti italiani. L'obiettivo diè quello di mettere in contatto gli sviluppatori e fornire loro uno spazio per conoscersi, stringere nuove partnership, proporre le proprie idee e far provare i propri giochi ad altri developer appassionati.

Svilupparty 2017 si terrà a Bologna nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna, l'evento è completamente gratuito e si svolgerà dalle prime ore del mattino di venerdì 19 maggio e fino alla sera di domenica 21 maggio. Di seguito, il programma confermato fino a questo momento:

Venerdì 19 maggio – Svilupparty Beta (Sala Mastroianni, Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65/b)

Giornata aperta a tutti e ricca di ospiti, con l'obiettivo di condividere con i esperienze e informazioni sul funzionamento e sulla creazione di aziende e startup nel settore videoludico

Sabato 20 maggio – Svilupparty Day 1 (Archivio Videoludico Biblioteca Renzo Renzi, via Azzo Gardino 65/b)

La prima giornata, con espositori, presentazioni dei team

Domenica 21 maggio – Svilupparty Day 2 (Archivio Videoludico Biblioteca Renzo Renzi, via Azzo Gardino 65/b Bologna)

Seconda giornata, con nuovi espositori, presentazioni e molto altro

Il programma completo sarà diffuso nei prossimi giorni, per tutti gli aggiornamenti in merito potete visitare il sito ufficiale di Svilupparty e la pagina Facebook dell'evento. Tra i progetti presenti a Svilupparty 2017 troveranno spazio Evil Seal, The White Room Starter, Throw!, God of Boxes, Blitz Minigames, Outer Space X e Xydonia, solamente per citarne alcuni. Nei prossimi giorni, sulle pagine di Everyeye.it troverete maggiori dettagli sui principali giochi di Svilupparty.