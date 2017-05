Svilupparty 2017: il programma completo dell'evento

La nuova edizione disi terrà a Bologna dal 19 al 21 maggio, con l'obiettivo di mettere in contatto gli sviluppatori e fornire loro uno spazio per conoscersi, stringere nuove partnership, proporre le proprie idee e far provare i propri giochi ad altri developer appassionati. Di seguito, il programma completo di

Venerdì 19 Maggio - Svilupparty Beta (Sala Mastroianni, Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65/b, Bologna)

Una giornata dal taglio professionale aperta a tutti e ricca di ospiti, il cui obiettivo primario sarà condividere esperienze e informazioni sul funzionamento e sulla creazione di aziende nel settore.

Programma Ore 10:00/13:00

Introduzione – La Vita di Videogiochi: il confine tra mestiere e passione a cura di Ivan Venturi (IV Productions / Associazione Svilupparty)

Una vita di schiaffi e fagioli a cura di Gerardo Verna, Fabrizio Zagaglia, Marco Agricola, Manuel Labbate (Trinity Team)

Disegnare il futuro a cura di Joseph Viglioglia e Marco Natale (iMasterArt)

ANTAB: Techno Artist Life (Antab Studio)

FOX: La mia vita e i miei videogiochi a cura di Gianluca Troiano (The Fox Software)

Programma Ore 14:00/17:45

Indie da una parte all’altra del mondo a cura di Elisa Farinetti (Broken Arms Games)

Nomade della game industry di Angelo Theodorou

Gli adventure games oggi di Adriano Bizzoco (Adventure's Planet)

Indie AAA Videogames di Michele Giannone (Invader Studios)

VR Today di Fabio Mosca (AnotheReality)

Sviluppare e pubblicare su console

Sabato 20 Maggio - Svilupparty Day 1 (Archivio Videoludico – Biblioteca Renzo Renzi, via Azzo Gardino 65/b Bologna)

Programma Ore 10:00/13:00

Introduzione dell'evento a cura di Ivan Venturi (Associazione Svilupparty) e Andrea Dresseno (Archivio Videoludico)

Die Young a cura di Indie Gala

iMAsterArt: l'Importanza della formazione professionale a cura di Giorgio Xhaxho

Pubblicare su Kongregate: l'esperienza di Expera Game Studio

Downward: da 0 a 100 in 6 mesi, la testimonianza di Caracal Games

AESVI 4 Developers a cura di Mauro Fanelli (Mixed Bag)

Programma Ore 14:00/19:00

Slaps and Beans - Trinity Team

Forgepit - Loa Team

7 Frames - 7 Frames

Bupple - Decimo Studio

- Decimo Studio Terrorbane - BitNine Studio

- BitNine Studio Detective Gallo - Footprints

Oh! I’m Getting Taller! - Elf Games Works

Psychologico - NuraxInteractive

Singularity Project - Dead Pixels

Ultras e Il Bosco Oscuro - Digital Press

Chronicle of Innsmouth - Psychodev

The White Room Starter - The White Room

Dungeon Abyss - CyberMachine Studios

- CyberMachine Studios Mutant Chronicles Luna City - Chroniclers Game Studio

- Chroniclers Game Studio Laika 2.0 - Studio Albatros

PROTOThYPE - Monkeys Tales Studio

Beyond the Sky - Iperurania Arts

Princesa Mafalda - Cavallini

Tempi Duri - Radical Fiction

Premiazione Tuggurt Verdolino a cura di Luca Lanzi

Domenica 21 Maggio – Svilupparty Day 2 (Archivio Videoludico – Biblioteca Renzo Renzi, via Azzo Gardino 65/b Bologna)

Programma Ore 10:00/13:00

Godot a cura di Enzo Ferrari e Lamberto Tedaldi

Tre video giochi per tre laboratori-jam, a cura di Paolo Branca

Astralis e Forgotten Fighters (Wannabe-Studios)

Emigrant Song - Vanth Studios

Evil Seal - Purplers

Doom & Destiny 3 - Heartbit Interactive

Outer Space X - GreenTreeLabs

- GreenTreeLabs God of Boxes - AnotheReality

- AnotheReality Edge Guardian - Hypothermic Games

- Hypothermic Games Voodoo - Brain in the Box

Programma Ore 14:00/18:30

Houdini - LifeLit Games

Fleshforward - Linked Rooms Games

FFX Runner Undead Rods - FFX Games

- FFX Games Blitz: Minigames - Emerald Team

Slime ‘n’ Swipe - Syntactic Sugar

Escape from Salem - Pallas Studio

- Pallas Studio Swords of Calengal -United Lines Studio

-United Lines Studio SALIO - Tangled Tails

Project Junk! - Default

- Default The Quest of Yum Kaax - Ducks in a Row

Premi Stampa: The Games Machine, Everyeye.it, Parliamo di Videogiochi

Il programma è soggetto a possibili cambiamenti, per tutti gli aggiornamenti in merito potete visitare il sito ufficiale di Svilupparty e la pagina Facebook dell'evento. Tra i progetti presenti a Svilupparty 2017 troveranno spazio Evil Seal, The White Room Starter, Bupple, Detective Gallo, Doom & Destiny 3, Throw!, God of Boxes, Laika 2.0, Chronicle of Innsmouth, Downward, Outer Space X e Xydonia, solamente per citarne alcuni.