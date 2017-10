SW Battlefront 2: la valuta virtuale compare su Amazon, 500 cristalli costano 5$

Su Amazon USA hanno fatto la loro comparsa le carte prepagate per i Cristalli di. La moneta virtuale del gioco potrà essere acquistata con prezzi a partire da cinque dollari per 500 Cristalli, fino al pacchetto da 12.000 Cristalli a 99 dollari.

La moneta in-game è disponibili in pacchetti da 500, 1.000, 2.100, 4.400 e 12.000 Cristalli, purtroppo i prezzi dei pack intermedi non sono noti al momento. La pagina prodotto su Amazon.com fa sa pere che la valuta potrà essere utilizzata per acquistare loot e casse all'interno del gioco, le quali potranno contenere skin, oggetti cosmetici, carte abilità armi o crediti, il tutto distribuito casualmente.

Star Wars Battlefront 2 sarà disponibile su PC, PS4, Pro, Xbox One e Xbox One X dal 17 novembre, coloro che hanno effettuato il preordine della Deluxe Edition potranno iniziare a giocare dal 14 novembre.