Swery65 annuncia il suo nuovo progetto: The Good Life

Hidetaka Suehiro, sviluppatore noto con lo pseudonimoe autore di, ha appena annunciato che il 3 settembre lancerà sula campagna di finanziamento del suo nuovo progetto intitolato, il primo dall'apertura dello studio indipendente White Owls

Il gioco è ambientato a Rainy Woods, una località nella campagna inglese autoproclamatasi la "cittadina più felice del mondo". La protagonista è Naomi, una fotografa newyorkese che durante la sua permanenza scopre il bizzarro segreto del paese: al calar della notte, gli abitanti si trasformano in gatti, ma al mattino nessuno ricorda niente e tutti continuano a trascorrere quella che sembra essere una vita felice. Naomi, così, decide di indagare sulla faccenda. Anch'ella durante le ore notturne diventa un gatto, e grazie all'agilità acquisita in seguito alla trasformazione può avere accesso a sentieri, tetti e mansarde altrimenti irraggiungibili. A detta di Swery65, The Good Life erediterà lo spirito di Deadly Premonition pur proponendo un nuovo tipo di gameplay, e "renderà felici molte persone". Al momento non sono note né le piattaforme di riferimento, né la data di uscita. Se la premessa vi ha incuriosito e volete finanziare il progetto, potrete farlo a partire dal 3 settembre presso questo indirizzo.