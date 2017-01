Switch agevolerà il lavoro dei programmatori: ecco i pareri di tre sviluppatori

La rivista inglese GamesTM ha intervistato tre sviluppatori indipendenti, chiedendo loro di esprimere il proprio parere sulle potenzialità di, la prossima attesissima consolein arrivo a marzo.

Chris Kingsley di Rebellion, Mel Kirk di Zen Studios e Graham Smith di Drinkbox Studio hanno espresso opinioni molto simili, affermando che probabilmente Switch non sarà un mostro di potenza rispetto alla concorrenza, tuttavia la doppia possibilità di gioco (portatile e casalinga) rappresenta indubbiamente un qualcosa di molto interessante sia per i giocatori che per gli sviluppatori.

L'architettura NVIDIA dovrebbe favorire il lavoro dei programmatori e rendere più semplice lo sviluppo di porting e nuovi giochi, di fatto i team si aspettano una console più semplice da programmare rispetto a Wii U. Al momento non è chiaro se i tre intervistati siano effettivamente i possesso di dev kit per Switch, in ogni caso i giudizi sulla nuova console Nintendo sembrano essere molto positivi.